Kliimaministeeriumi plaan võib tuua kaasa mõningase metsade raadamise

«Mis ca 200 tuuliku ja ca 8500 ha suuruse arendusalade kogumahu korral tähendaks vaid kuni 400 ha ehk alla viie protsendi raadamist. Rõhutame, et maade sees on ka mittemetsamaad, sh põllumaad. Seega ei pruugi kõik tuulikud sattuda metsamaale ja raadamise vajadus jääda sellevõrra märksa tagasihoidlikumaks. Muu hulgas tuleb arvestada seda, et tänapäevased tuulikud on kõrged ja ei vaja nii suurt vaba pinda tiivikute all. Näiteks Põlendmaa tuulepargi keskkonnamõjude hindamisel on tõdetud olulist asjaolu, et metsa raadamist ei ole vajalik teostada kogu tuuliku tiiviku ulatuses, sest tiiviku ulatus jääb kõrgemale kui metsa kõrgus,» lisas Konsa.