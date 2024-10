Eesti pank avastas, et suur hulk inimesi ei taha üldse ühte asja teha

Kui inimesel ei ole börsimaailmaga varasemat kokkupuudet, tasub Kalveti sõnul alustada oma raha kasvatamist kõige turvalisematest valikutest, milleks on tema hinnangul eelkõige tähtajalised hoiused, mis on Eestis registreeritud pankades kuni 100 000 euro väärtuses Tagatisfondi poolt kaetud. Need, kes soovivad tähtajalistest hoiustest mõnevõrra kõrgemat tootlust ning on valmis selle nimel ka rohkem riskima, saavad kaaluda investeerimist võlakirjadesse.

"Meie uuringus osalenud inimestest on võlakirjade ostmist kaalunud pisut rohkem kui iga viies vastaja. Võlakirjade kasuks räägib asjaolu, et kuigi raha on ettevõtte käes samuti kindlaks perioodiks kinni, on võlakirjadega võimalik kaubelda – kui raha on millekski muuks vaja, saab need maha müüa. Samas võivad kauplemisega kaasneda kauplemistasud ning müügihind võib ajas muutuda," lausus Kalvet. Võlakirjade risk on aga lihtne: kui ettevõtte pankrotti läheb ja sealt enam midagi võtta pole, on ka võlakirjainvestorid oma rahast ilma.