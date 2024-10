Gaasi hind hakkas Norra firma rikke tõttu kallinema

Retuersi andmetel kinnitas Equinor, et tootmiskatkestus Euroopa tarneid ei mõjuta. Kuna Norra on tõusnud Euroopa suurimaks maagaasiga varustajaks, ajas teade aga kauplejad ärevusse, seda enam, et polnud teada, kui kaua tootmiskatkestus kesta võiks. Sleipner B pole sugugi ainus Equinori tootmispaik: Reuters kirjutab, et kokku on Equinoril meres 90 maardlat, millest pooled on naftamaardlad ja pooled maagaasimaardlad.