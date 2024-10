Sügistormide hooaeg on käes – kuidas kaitsta oma vara?

Sügistormide saabudes tasub mõelda varakaitsele, sest tormid toovad sageli kaasa ulatuslikke kahjusid. «Tormiks valmistumine ja laia kindlustuskaitse valimine on sageli palju odavam kui tormijärgsete kahjude katmine,» ütles Coop Panga kindlustusvaldkonna juht Raivo Piibor. Lihtsad ettevalmistused võivad vähendada riske. Ent ka parimad ettevaatusabinõud ei pruugi tormikahjusid täielikult välistada.

«Tormiks valmistumine on väga oluline ja on ühtlasi kõige lihtsam ja odavam viis oma vara kaitsta. Näiteks koduaias olevad lahtised asjad nagu batuut, aiamööbel jms. tuleb korralikult kinnitada või varju viia, kontrollida, et uksed ja aknad oleksid suletud, auto pargitud eemale suurematest puudest ja esemetest, mis võivad selle peale kukkuda ja vältida auto hoidmist kohtades, mis kipuvad tugeva vihmasaju korral üle ujutuma,» loetles Piibor ohukohti.