Ajalooline pööre: Washington Post loobus presidendikandidaadi toetamisest

Washington Posti (WP) endine toimetaja Marty Baron kritiseeris otsust karmilt, nimetades seda «arguseks, mis seab demokraatia ohtu.» Baron lisas: «Donald Trump võib seda tõlgendada kui võimalust veelgi enam survestada WP omaniku Jeff Bezost.» Samal seisukohal oli ka ajalehe kollektiivi esindav ametiühing, mis märkis, et tegu on «sügavalt murettekitava sammuga, mis kahandab meie usaldusväärsust lugejate silmis.»

Ajalehe töötajad on väidetavalt koostanud toetuskirja demokraatide kandidaadi Kamala Harrise kasuks, kuid seda ei avaldatud. Washington Posti sõnul tuli avaldamata jätmise otsus ajalehe omanikult Jeff Bezoselt, kelle suhted ekspresident Donald Trumpiga on olnud pinge all, kirjutas CNBC. Ametiühing väljendas sotsiaalmeedias avaldatud pöördumises muret, et juhtkond võis sekkuda toimetuse töösse: «Juba praegu näeme lojaalsete tellijate lahkumist.»