New Yorgi börs plaanib kauplemisaega pikendada 22 tunnini ööpäevas

New Yorgi börsi emaettevõte Intercontinental Exchange, Inc. teatas reedel, et plaanib hakata elektroonilisel platvormil NYSE Arca kauplema tööpäeviti 22 tundi päevas, alustades kell 1:30 varahommikul ja lõpetades kell 23:30 (idaranniku aja järgi). Muudatus ootab veel reguleerivate asutuste kinnitust ja ei kehti pühade ajal.