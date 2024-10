Mercedese kasum kahaneb aina: Saksamaa elektriautode registreerimine langes augustis 69%

Saksamaa autotootja Mercedes-Benz (MBGn.DE) teatas kolmanda kvartali kasumi järsust langusest. Selle põhjus on Hiinas vähenenud nõudlus ja tugev konkurents luksusautode segmendis. Lisaks on elektriautode müük langenud kolmandas kvartalis 31% ning uute elektriautode registreerimine kahanes augustis Euroopas 44% ja Saksamaal koguni 69%. Ettevõtte autode divisjoni kasumlikkus langes 4,7 protsendile, mis on madalaim tase pärast pandeemiat. See on sundinud Mercedes-Benzi lisaks strateegia ülevaatamisele ka kulusid kärpima.

Tähtis investor, Union Investment, rõhutab, et Mercedese strateegia vajab Hiina turu muutustega kohanemist. Ta pidas silmas Hiina luksusautode nõudluse langust ja kasvavat huvi soodsamate elektriautode vastu. «Praeguses turuolukorras tuleb strateegiat uute tingimustega kohandada,» sõnas investeeringute juht Moritz Kronenberger.

Mercedes ei ole siiani osalenud Hiinas puhkenud hinnasõjas ja eelistab keskenduda «väärtusele mahu asemel.» Ettevõte loodab, et uued mudelid, mis tulevad turule järgmisel aastal, elavdavad müüki. Samas, näiteks G-klassi SUV-de uuendamise kulud toovad endaga kaasa täiendavat pinget.

Kokkuhoiu võimalused on ammendunud

Finantsjuht Harald Wilhelm tunnistas, et kolmanda kvartali tulemused ei vastanud Mercedese eesmärkidele, ning märkis, et tulevikus tuleb kulusid veelgi täpsemalt kontrolli all hoida. Kuigi Mercedes on viimastel aastatel püsikulusid märkimisväärselt vähendanud, on suuremad kokkuhoiu võimalused juba ära kasutatud.

Hiina tollimaksud

Hiinas seisavad luksusautode tootjad silmitsi suurte väljakutsetega. Majanduse ebakindlus ja kinnisvaraturu langus on ostjate soovi teha suuremaid oste vähendanud. Mercedes-Benzi tegevjuht Ola Källenius sõnas, et Saksa luksusautode populaarsus Hiinas on kahanemas. Samal ajal raskendavad olukorda Euroopa ja Hiina vahelised läbirääkimised elektriautode imporditollide üle, mis on Mercedese jaoks tundlik teema, sest ettevõtte aktsionäride seas on ka Hiina Peking Automotive Group ja Geely juht Li Shufu.

Mercedes pöördus Euroopa Komisjoni poole, paludes tollide kehtestamisega viivitada, et anda läbirääkimisteks rohkem aega.

Mercedes hoiab hetkel ka oma osalust Daimler Truckis, mille aktsia tõusis Wilhelm’i positiivsete kommentaaride järel 4%. Wilhelm lisas, et ettevõte ei kiirusta Daimler Trucki osaluse müügiga, nähes seal potentsiaali, mis peaks tulevikus veelgi kasvama.

Euroopa autoturg: rasked ajad ja vajadus kohanemiseks

Mercedese aktsia on sel aastal langenud 8 protsenti, mis on siiski parem tulemus võrreldes Volkswageni, BMW ja Porschega. Euroopa autotööstuse sektori üldine langus, mis ulatub 10 protsendini, peegeldab sügavat kohandumisvajadust muutunud tarbimisharjumuste ja uue konkurentsikeskkonna tingimustes.