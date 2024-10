MicroStrategy edestab Microsofti: panus bitcoinile toob rekordilise kasvu

MicroStrategy on alates 1999. aastast kasvanud üle 1 500 protsendi, ületades Microsofti 1 460 protsendilist kasvu samal 25-aastasel perioodil. Ettevõtte panus bitcoin'i on end igati õigustanud, kui aktsia hind tõusis 25. oktoobril enam kui 7 protsenti, jõudes 25 aasta kõrgeima tasemeni – 236 dollarini.

See tõus on olnud osa kuue nädala pikkusest rallist, mis on pidevalt kergitanud maailma suurima korporatiivse bitcoin'i hoidja aktsiahinda. Samal ajal valmsitub Microsoft hääletama ettepaneku üle hinnata avalikult bitcoin'i lisamist oma bilanssi.