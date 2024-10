Kui jutt läheb riigi kärbetele, armastavad poliitikud kohe tanki lükata päästjad ja õpetajad – et ega te ometi taha neilt palka ära võtta? Ei, rahvas tahab üldiselt ära võtta poliitikutelt. Pääste püsib Eestis suuresti juba praegu tänu vabatahtlikele.

Kui palju on Eestis päästjaid? Sõltub, mis arve vaadata. «Tänase seisuga töötab päästeametis 1077 palgalist päästjat (ei sisalda neid, kelle teenistussuhe on peatatud). Nende põhipalgale kulub 32 394 930 eurot (sisaldab lisatasu öösel ja riigipühal töötamise eest, ei sisalda muid erakorralisi palgakulusid, nt ületunnitöö). Vabatahtlikke päästjaid on 2799,» ütleb siseministeeriumi personalipoliitika osakonna nõunik Eneli Vensel.