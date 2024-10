Goldman Sachs hoiatab: USA aktsiatel võivad tulla nõrgad kümme aastat

Panga analüütikud prognoosivad, et kümne aasta keskmine iga-aastane tootlus võib olla vaid kolm protsenti ja sedagi enne inflatsiooni.

Seda on väga vähe võrreldes seni kümne aasta keskmise 13-protsendise aastatootluse ja pikema ajaloolise keskmise 11-protsendise tootlusega. Analüütikute tootlusootuse vahemik jääb miinus ühe ja pluss seitsme protsendi vahele. Seda on vähem, kui teised turuosalised eeldavad. Nende USA aktsiaturu pikaajaline tootlusootus on kuus protsenti aastas.

Viletsa väljavaate põhjus seisneb selles, et aktsiad on kallid. «Teoorias välistades kõik muu peale kalli algushinna, toob kaasa madalama tulevikutootluse,» kirjutas Goldman Sachsi USA peastrateeg David Kostin.

Praegu on USA kümne suurema turuväärtusega ettevõtte osa S&P 500 indeksis suurem kui kolmandik. Selline kontsentratsioon, mis on mitme aastakümne suurim on järgmine vastutuul meie analüütikute prognoosis, märkis ta. Kui USA aktsiaturg oleks vähem kaldu väheste suurte ettevõtete poole, võiks aktsiaturu keskmine kümne aasta aastatootlus olla kolme protsendi asemel seitse protsenti.

Nii nõrga tulevikuootuse juures on oodata, et teised varad pakuvad USA aktsiatele konkurentsi. Goldman Sachsi hinnangul on 72-protsendine tõenäosus, et S&P 500 indeks jääb alla võlakirjade tootlusele ja tõenäosus 33%, et kuni 2034. aastani on aktsiate tootlus ka inflatsioonist väiksem.