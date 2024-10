Venemaa lasi välja uued rahatähed. Selline näeb välja 5000-rublane

Nii kinnitas Venemaa keskpanga Barnauli osakonna ekspert Julia Lužnova Ria Novostile, et et Altai krais lastakse uued rahatähed ringlusesse jooksvalt, asendades vanad uutega. Massiliselt peaksid need ringlusesse jõudma novembris ja detsembris.

Uutel rahatähtedel on rohkem turvaelemente.

2025. aastaks peaks etapiliselt uuenduskuuri läbima ka teised rahatähed- kümne, 50, 500 ja 1000-rublased. Nende jaoks töötatakse välja uus kujundus ning lisatakse turvaelemente.

Uue 5000-rublase tutvustus. Foto: Maxim Shemetov / Reuters / Scanpix

Tavalisi Vene inimesi pitsitab üha valusamalt kiire hinnatõus. Kui veel augustis ennustas Venemaa keskpank, et inflatsioon saadakse kõrgete baas­intressidega pidama seitsmel protsendil, siis praeguseks on ametlik inflatsiooninäitaja kerkinud julgelt üle üheksa protsendi. Tegelikult on inflatsioon isegi märksa kõrgem, sest toiduained on aastavõrdluses juba viiendiku kallimad ja Vene meedia teatab pea iga päev mõne kauba või teenuse hinna hüppeliselt tõusust.

Oktoobri algusest kirjutas Komsomolskaja Pravda, et kalamari on venelaste meelehärmiks kallinenud 25 protsenti, nüüd maksab värske lõhemari 7000–7500 rubla kilogramm. Nii, et uuest 5000-rublasest jääb kilo punase kalamarja ostuks napiks.