Eurbor kukkus järsult: tuhandetele eestlastele tähendab see kuus juba 130 euro säästmist

Pangad kärbivad marginaale

Kui pangad küsisid veel aasta alguses kodulaene väljastades lisaks euriborile keskmiselt 1,8-1,9-protsendilist marginaali, siis nüüd on konkurents sundinud panku uusi lepinguid sõlmima juba 1,45-1,6-protsendilise marginaaliga. Suurema sissetuleku puhul on aga laenumarginaalid langenud isegi 1,35 protsendini, sest väheste laenuvõtjate üle käib turul võitlus. Ka varem võetud laenulepingute marginaale vaadatakse praegu laialdaselt üle. Selleks tuleb muidugi laenuvõtjal endal oma kodupangast või mõne konkurendi käest pakkumist küsida.

Laenukoormuse vähenemine suurendab tasapisi majapidamiste ostujõudu, sest eluasemelaenud on ligi veerandil Eesti majapidamistest. «Intressimäärade languse mõju on näha laenunõudluse paranemises. Selle aasta esimese kaheksa kuuga on näiteks eluasemega seotud laenude käive aastases võrdluses suurenenud Eestis ligi 8% ja laenud mittefinantsettevõtetele ligi 4 protsenti,» selgitas Mertsina mõni päev tagasi.

Kinnisvaraturg elavneb

Laenuintresside langus elavdab selgelt kinnisvaraturgu. Soomes, kus enamike kodulaenude baasintressiks on 12 kuu euribor, on nii juba juhtunud. Reedel noteeriti 12 kuu euribor 2,565 protsendil. Aastaga on seega intress langenud juba poolteist protsendipunkti ning rahaturu arenguid pingsalt jälgiv Nordea peaanalüütik Jan von Gerich kinnitas sotsiaalmeedias X, et selline järsk muutus stimuleerib selgelt juba Soome eluasemeturgu.