Riigikontroll: Eesti läheneb kiire interneti eesmärkidele teosammul

Viimase viie aasta jooksul on kiire interneti võrgu ehitamiseks kulutatud üle 27 miljoni euro. Nende aastate jooksul on liitumisvõimalus loodud ligi 46 000 aadressiobjektile. Enim ühendusi on toetusmeetmete abil seni välja ehitanud AS Enefit – üle 42 000. Interneti teenusepakkujaga on neist ühenduse saajatest lepingu sõlminud umbes 24,3% ehk vaid neljandik kasutab kiire interneti ühendust, võrgulepingu Enefit ASiga on sõlminud ligi 34,5% aadressi­objektidest.