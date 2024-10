Eesti-Soome elektrikaabel läheb hooldusesse

Haugi sõnul tehakse hoolduse käigus mitmete seadmete hooldustööd nii kõrgepinge vahelduvvoolu ja alalisvoolu jaotusseadmes, trafo alal, reaktoriruumides kui ka muunduris. «Lisaks hooldame abisüsteemide seadmeid muunduri jahutussüsteemis, omatarbesüsteemides, ventilatsioonisüsteemides, juhtimis-, kaitse- ja mõõtesüsteemides. Planeeritud seisaku ajal on kavas seadistada ja töösse viia uuendatud tulekahjutuvastussüsteemid ning vahetada muunduri riknenud pooljuhtelemente» lausus Haug.

Nagu enamiku tehniliste süsteemide puhul, on ka EstLink 1 perioodiline hooldamine vältimatu. «Ennetava hoolduse teostamine on vajalik selleks, et tagada seadmete toimimine kogu nende eluea jooksul ning paigaldise seisukorra hindamiseks ja erakorralise remondi vajaduse määramiseks. Plaanilise hoolduse teostamine aitab vähendada avariiliste väljalülitumiste sagedust ja kestust,» märkis Haug.