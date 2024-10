Kinnisvaraekspert selgitab, miks kodulaenu tingimused on paranenud

«Enne rahale hinna tekkimist oli panga omaintressi marginaal umbes kaks protsenti, kuid praegu on see keskmiselt 1,5–1,6 protsenti. Parimad pakkumised jäävad vahemikku 1,3–1,4 protsenti ning kampaaniate raames tehakse ka pakkumisi, mille marginaal on alla ühe protsendi,» selgitas Habal.

Lisaks tõi Habal välja, et euribor on langenud kolme protsendi tasemele ning turg ootab selle alanemist veel mõne protsendipunkti võrra aasta lõpuks. «Pankade intressimäärade alandamise eesmärk on elavdada kinnisvaraturgu. Kui aktiivsus jääb siiski keskmisest madalamaks, on võimalik, et intressid langevad veelgi. Samuti tehti kevadel laenuvõtmise reeglites leevendusi, mis võimaldavad inimestel suuremaid laene saada,» lisas Habal.