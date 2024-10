Finantsinspektsioon ütleb, kas Jaak Roosaare laenufirmadel oli vaja luba või mitte

Finantsinspektsioon on olnud Planet42 juhtumis ootamatult kidakeelne. Investoritelt kümneid miljoneid eurosid kaasanud ettevõte, mis tegutses Aafrikas rendiautoäris, teatas raskustesse sattumisest. Antud juhtumi tegi erakordseks asjaolu, et ettevõte ise, Inclusion OÜ ja selle taga olevad Eerik Oja ja Marten Orgna ei kaasanud raha ettevõttesse mitte ainult investoritelt otse vaid ka vahelülide kaudu ning üheks selliseks vahelüliks oli Eesti tuntuimaid investoreid Jaak Roosare.

Roosaare tegevus nägi välja selliselt, et ta tegi oma blogis üleskutseid, mille sisuks oli, et kes soovib laenata raha Planet42-le, siis tema kaudu saab. Selle tarbeks tegi Roosaare rea OÜ-sid. Tehniliselt käis asi nii, et Roosaare OÜ sõlmis laenulepingu investeerimissooviga inimese OÜ-ga ja laenas siis kogutud summa vahendustasude eest omakorda Planet42-le edasi. Jutt käib miljonitest eurodest.