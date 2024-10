Mihkel Nestor: halvad uudised Saksa majanduse kohta mõjutavad ka Eestit

Saksa majanduse hädad ei ole ajutist laadi

Kuid milles siis Saksamaa hädad peituvad? Aus vastus on vist, et kõiges. Vaadates käesoleva aasta esimest poolt, siis on valitsussektori tarbimine sisuliselt ainus, mis SKP aluskomponentides kasvanud. Tõsi, natuke on suurenenud ka eratarbimine, kuid seda vaid napi 0,4 protsendi jagu. Suure negatiivse panuse on andnud eksport, mis mullusega võrreldes pea protsendi võrra kahanenud. Kõige kehvem oli lugu aga investeeringutega, mis jäid eelmise aasta tasemele enam kui kolme protsendi alla.

Seejuures ei ole tegemist mingi hetkekonjunktuurist tuleneva ajutise hädaga – veel kurvem on olukord pikemas vaates. Viie aastaga on Saksamaa majandus suutnud kasvada vaid 0,7 protsenti. Võrdluseks on Ühendriikide majandus samal perioodil kasvanud umbes 10 protsenti. Majapidamiste tarbimine on samal perioodil tõusnud ainult 1,5 protsenti, investeeringud on toonase tasemega võrreldes aga üle viie protsendi madalamad.

Jõujooned ekspordis on muutunud