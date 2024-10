Elon Musk rikastus hea börsipäevaga enam kui 26 miljardi dollari võrra

Aktsia kallines päevaga 22 protsenti, 260,48 dollarini. Aktsiale oli see parim päev alates 2013. aasta 9. maist.

Ettevõte kallines päevaga 150 miljardi dollari võrra. Seda on rohkem kui maksab terve General Motors ja Ford Motor kokku. Nagu investeerimisväljaanne Barrons kirjutas, et pole Tesla autotootja. Elon Musk on unistuste müümise äris. Seetõttu pole seda ettevõtet mõtet ka võrrelda autotootjatega.