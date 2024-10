Bigbanki kasum vähenes veidi, kuid on endiselt miljoneid

Bigbanki laenuportfelli kvaliteet püsis kolmandas kvartalis võrreldes eelmise kvartaliga stabiilsena. Võrdluses 2023. aasta sama perioodi näitajatega on siiski märgatav teatav halvenemine tarbimis- ja ärilaenude portfellis, ent see on tingitud kvaliteedi langusest 2024. aasta esimeses kvartalis. Kodulaenude portfell on jätkuvalt väga hea kvaliteediga.

Neto laenunõuete allahindluse ja eraldiste kulu kokku oli 4,2 miljonit eurot. Võrreldes teise kvartaliga, mil see näitaja oli 6,3 miljonit eurot, on see märgatav langus. Võrreldes 2023. aasta kolmanda kvartaliga, mil vastav näitaja oli 5,0 miljonit eurot, on langus 0,8 miljonit eurot.

Maksutõus Lätis jättis jälje

Eelmise aasta kolmanda kvartaliga võrreldes suurenes Bigbanki kontserni tulumaksukulu 0,6 miljoni euro võrra 2,4 miljoni euroni. Peamiseks põhjuseks oli 2023. aasta lõpus Lätis kehtestatud avansiline tulumaks, mis eelmisel aastal jõudis finantsnumbritesse alles neljandas kvartalis, aga 2024. aastal mõjutab kõiki kvartaleid.

