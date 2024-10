Bigbanki kasum vähenes veidi, kuid laenuportfell kosus

Ka üheksa kuu puhaskasum 27,6 miljonit eurot jääb alla mulluse sama perioodi näitajale, mis oli 29,4 miljonit eurot, kuid ärimahtudes on olnud oluline kasv kahe miljardi euro piiri ületanud brutolaenuportfelliga.

«Kolmandas kvartalis kasvas brutolaenuportfell 158 miljoni euro võrra ehk 8 protsenti, mis on meie suurim kvartaalne kasv. Eraldi tõstaksin esile kodulaenude portfelli kvartalikasvu 78 miljoni euro võrra ehk 17 protsenti, kogusummas 534 miljoni euroni,» märkis Länts.

Bigbank on rahul netointressitulu korraliku kasvuga nii eelmise aasta kolmanda kvartaliga võrreldes, mis oli 6 protsenti, kui ka 9 kuu lõikes (kasv võrreldes mullu sama ajaga 9 protsenti). Kontserni kolmanda kvartali netointressitulu oli 27,7 miljonit eurot ja aasta esimese üheksa kuu netointressitulu 79,1 miljonit eurot.

Kolmandas kvartalis kasvas tähtajaliste hoiuste portfell 86 miljoni euro võrra, jõudes 1,25 miljardi euroni (kasv 7 protsenti). Säästuhoiuseportfell kahanes kvartaliga 82 miljoni euro võrra 1,01 miljardi euroni. Muutuse põhjuseks on trend, kus lühiajalised säästutooted asendatakse peamiselt 3–9 kuu pikkuste tähtajaliste hoiustega. Kontserni hoiuseportfell kasvas kvartaliga 11 miljoni euro võrra ehk 0,5 protsenti ja aastaga 484 miljoni euro võrra ehk 27 protsenti, 2,27 miljardi euroni.

Bigbanki laenuportfelli kvaliteet püsis kolmandas kvartalis võrreldes eelmise kvartaliga stabiilsena. Kodulaenude portfell on jätkuvalt väga hea kvaliteediga.

Neto laenunõuete allahindluse ja eraldiste kulu oli 4,2 miljonit eurot. Võrreldes teise kvartaliga (6,3 miljonit eurot) on see märgatav langus. Võrreldes mullu kolmanda kvartaliga on langus 0,8 miljonit eurot.