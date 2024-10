Saaremaa elektroonikafirma Incap kasum kasvas ligi 12%

Eraldi tõi Pukk esile ettevõtte India üksuse, mis on naasnud suuremate tootmismahtude juurde, ning samuti USA meeskonna, kes on ületanud ootusi ja näitab suurepäraseid tulemusi. Elektroonikatootmise teenuste tellimuste mahud olid Puki sõnul lõppenud kvartalis kõrgemad ning Incap jätkas tööd sünergia loomisega erinevate tiimide vahel, mis tõi kaasa lisamüügi võimalusi. Lisaks täiustas Incap oma protsesse ja tõhustas ESG andmete haldamist, et vastata nõutud regulatsioonidele.