Tallinki regulaarsed dividendid pole ohus

Nõgene ütles, et dividendimaksete otsustamisel on oluline investeeringute plaan kolmeks kuni viieks aastaks. See tähendab, et dividendimaksed võiks ohtu sattuda, kui ettevõte kavatseb uue laeva tellida. Kuid praegu seda plaani pole, kuna Nõgene sõnul pole selge, mis tehnoloogiat võiks laev kasutada ehk mis mootori ja kütusega see võiks olla. Kruiisilaeva tellimine pole odav lõbu – see maksaks umbes pool miljardit eurot.