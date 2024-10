Majandusteadlased ennustavad reaalpalga langust

Riigikogu rahanduskomisjoni juht Annely Akkermann (RE) ütles kolmapäeval ETV saates «Esimene stuudio», et Eesti nominaalne majanduskasv on kõrge ja järgmisel aastal arvestatakse kuueprotsendilise kasvuga. «Nokk on ülespoole: kulud kasvavad aeglasemalt kui tulud,» sõnas Akkermann.