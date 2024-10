Andmekaitse skandaal: LinkedIn sai 310 miljonit trahvi!

Uurimine paljastas, et LinkedIn töötles kasutajate andmeid reklaamieesmärkidel ilma piisava õigusliku aluseta. Graham Doyle, andmekaitsekomisjoni aseesimees, rõhutas, et isikuandmete töötlemine ilma seadusliku aluseta on tõsine rikkumine, mis kahjustab inimeste põhiõigust privaatsusele.