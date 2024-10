Sanktsioonide rikkumine? Keelatud kiibid leidsid tee Huawei seadmetesse

TSMC avastas oktoobri keskel, et tema kiibid, mis olid toodetud konkreetsele kliendile, leidsid tee Huawei toodetesse. See avastus sundis ettevõtet tarned kohe katkestama ning informeerima juhtunust nii USA kui Taiwani valitsust. Allikate sõnul oli tegu tundliku juhtumiga ning alles uuritakse, kuidas kiibid lõpuks Huaweini jõudsid. Samuti ei ole täpselt teada, kas TSMC klient tegutses otseselt Huawei nimel või kus see klient asub.