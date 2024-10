Eesti investorid võivad saada Planet42 Mehhiko äri, kui loobuvad Lõuna-Aafrika omast

Kõik osanikud saavad hääletada kavandatava tehingu üle, mis eraldaks Planet42 Lõuna-Aafrika ja Mehhiko äritegevuse, luues võimalused mõlema äri ellu jäämiseks ja loodetavasti ka tulevikus kasvamiseks. Kui osanikud kiidavad selle tehingu heaks, on tulevikus Lõuna-Aafrika äri omanikud ja juhid peamiselt Lõuna-Aafrika taustaga investorid, samas kui Mehhiko äri omanikud ja juhid on peamiselt Eesti taustaga investorid.

«Olen allpool kirjeldanud kavandatavat tehingut üksikasjalikumalt, kuid kokkuvõttes on oluline rõhutada, et lisaks seenior laenuandjate nõusolekule on tehingut toetamas ka Planet42 nõukogu (P42 UK Ltd) ja allutatud laenu investorite enamiku esindajad (P42 Recovery OÜ). Inclusion OÜ saneerimisnõustaja Tarmo Peterson RASK Advokaadibüroost on kavandatavast tehingust teadlik ja toetab seda, kuna see annab vajalikke ressursse saneerimisprotsessi jaoks,» kirjutas ta.