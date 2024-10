Kohus kuulutas välja Tallinna Sadama koostööpartneri pankroti

Mullu 28. novembril esitas AS Tallinna Sadam avalduse MPG pankroti väljakuulutamiseks. Seepeale esitas võlgnik tänavu 19. jaanuaril enda saneerimisavalduse. 12. augustil lõpetati riigikohtu määrusega MPG saneerimismenetlus ja 15. oktoobril kuulutati välja võlgniku pankrot. Võlausaldajate esimene üldkoosolek toimub 6. novembril.

Pankrotmenetluse algatas Tallinna Sadam, kuna MPG ei ole pikemat aega täitnud lepingulisi kohustusi. Tallinna Sadama nõuded seisuga 30. septembri seisuga on kokku ligi 3,5 miljonit eurot. Need on kogunenud hoonestusõiguse tasu, servituudi tasu, maamaksu, teenuste eest võlgnevuste, intressi ja viivise arvelt. Põhinõudele lisanduvad leppetrahv ja 2024, aasta viivis. Lisaks taotleb Tallinna Sadam enda kinnistu hoonestusõigusest vabastamist.