Tallinn: plaanitav soojuspumbajaam tooks randa vetika- ja haisuprobleemi

«Näiteks kõige suurem mure, mis meil sellega on, on see, et eelhinnangus ei ole käsitletud, et selle protsessi käigus tuuakse põhjalähedasest Tallinna lahe kihist väävelvesinikku ja toitaineid pinnalähedasse kihti ja sellega seoses võivad siin Tallinna lahel hakata märksa ulatuslikumalt õitsema vetikad ning võib pikeneda ja veel intensiivsemaks muutuda haisuprobleem, mida me praktiliselt igal suvel tunneme Pirita tee ääres liikudes,» ütles Uustal ERR-ile.