Inbank: «osta kohe, maksa hiljem» teenust kasutatakse üha sagedamini

«Jõudsalt kasvanud lepingute maht ja statistikanumbrid kinnitavad, et inimesed on maailmas juba mõnda aega väga populaarsed makselahendused ka Eestis omaks võtnud ning kasutavad neid üha enam, et oma kulutusi hajutada,» lausus Inbanki partnerkanali juht Birgit Listmann. Selle aasta esimese üheksa kuuga on «osta kohe, maksa hiljem» makseviiside maht eelmise aastaga võrreldes kokku kasvanud 3,1 korda ja lepingute arvu kasvanud 3,4 korda.