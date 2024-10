Laevafirma Eckerö Line püstitas Tallinna-Helsingi liinil reisijateveo rekordi

«2024. aasta areng on olnud väga positiivne ja meil on eriti hea meel, et reisijate rekordid on purustatud,» ütles Eckerö Line'i tegevjuht Taru Keronen. «Kliendikogemus ja kliendirahulolu mängivad meie tegevuses võtmerolli. Lisaks rekordilistele reisijate arvudele hääletasid Soome reisijad meie edu tõestuseks teist aastat järjest Eckerö Line'i esikohale uuringus, mis mõõdab klientide rahulolu Soome ja Eesti vahelises laevaliikluses,» lisas Keronen.