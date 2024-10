Kaelkirjakutopis ja jäätisetort: milliseid veidraid kaupu on Eesti logistikafirmad laia maailma vedanud?

Kaelkirjakute- ja gasellitopiste transport nõudis spetsiaalseid mahukaid konteinereid, mis tähendas lisaks põhjalikule planeerimisele ka täiendavaid tolliformaalsusi, lubade taotlemist ja ettevaatlikku käsitsemist, et tagada teekonnal topiste säilimine. «Kõik topised jõudsid kenasti kohale ja täna on need oma uues kodus end mugavalt sisse seadnud,» sõnas ta.

Kui tavaliselt lendab lennuk ise sinna, kuhu jõuda tarvis, siis on tulnud ette ka teistsuguseid juhtumeid – näiteks on olnud tarvis lennuk transportida sihtkohta teise lennuki sees. Orgusaare sõnul jääb lennuki transportimine eredalt meelde, sest see olnud seni üks suuremaid väljakutseid.

«Lennuk on mitukümmend meetrit pikk ja selleks, et seda teise lennukiga transportida, tuleb see võtta sisuliselt algosadeks. Iga komponent tuleb turvaliselt teise lennuki sisse ära mahutada, sihtkohta transportida ja seal ka maha laadida. Kui mõnikord tundub, et lennujaamas lennule pääsemine on pikk ootamine, siis see pole võrreldavgi selle aja ja vaevaga, mis läheb sellise töö peale. Aga tehtud see sai,» lausus ta.