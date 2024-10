Eksperdid prognoosivad: kuhu suunas liigub lähiaastatel Eesti elektrihind?

Tuul võib veel hinda langetada

Ka Alliksoni sõnul on sellises mahus tuuleparkide lisandumisel kindlasti tugev elektrihinda alandav mõju. «Võiks eeldada, et 4+4 TWh viib Eesti elektrihinna Soome hinnaga vähegi tuulistel perioodidel samale tasemele,» ütles ta. «Kui arvestada, et hinnavahe on tänastel eeldustel Soomega 20-30 eurot/MWh, siis see on ka hinnalanguse potentsiaal suuremahulise lisanduva taastuvenergia puhul.»