«Ennustamine on väga tänamatu töö, aga ma julgeks pakkuda, et me oleme paari-kolme aasta pärast Euroopa üks kõige kiiremini kasvavaid majandusi,» rääkis Toomsalu.

Toomsalu teatas teisipäeval LHV majandustulemuste tutvustamisel, et Eestis jätkus klientide aktiivsuse kasv. See tähendab, et kliendid on hakanud aktiivsemalt laenu võtma.