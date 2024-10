Efteni kinnisvarafond saab kasu euribori langusest

Ettevaates on näha intressimäärade edasist langust. Selle positiivne mõju on juba avaldunud Skandinaavia börsil noteeritud kinnisvarasektori ettevõtete aktsiatele ning võlakirjadele. Nende arengute tuules on ka Baltikumis tegutsevad Põhjamaade omanikega pangad vaatamas kinnisvarasektori rahastamise poole taas positiivsemalt. Fondijuhi hinnangul loob see hea aluse viimase paari aasta madalseisu ületamiseks Baltikumi ärikinnisvaraturul. Kuna aga kohalikel suurematel kinnisvarainvestoritel napib hetkel kapitali ning välisinvestorite sisenemist siinsele turule näha ei ole, ei saa taastumine olema kiire.