SEB panga kasum kukkus 30 miljoni võrra

SEB Panga juhatuse esimehe Allan Pariki sõnul on üheksa kuu kokkuvõttes näha esimesi märke majandusaktiivsuse taastumisest Eestis. «Vaatamata üle kahe aasta väldanud majanduslangusele on SEB laenuportfell jätkanud kasvamist kõikides kliendigruppides. Eraisikute laenukasvu veab suurenenud huvi kodulaenude vastu. SEB on selle aasta üheksa kuuga andnud välja 3330 uut kodulaenu ja kodulaenude uusmüügi maht on aastaga kasvanud 27 protsenti,» rääkis Parik.