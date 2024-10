Ühelt kliendilt saab Swedbank suurimat tulu Eestis

Tänavusel langusel on põhjuseid palju. Vahepeal kerkisid intressid nagu pärmi peal, suurendades ka pankade kasumit. Tänavu on intressid küll langenud, kuid ikka veel suhteliselt kõrged. Oma mõju on avaldanud pankade suuremad dividendimaksed, millelt on tasutud tulumaks ja mis on vähendanud kasumeid.