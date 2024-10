Rahvamassid ja lakke hüpanud hinnad peletavad turiste vähetuntud radadele

Kui paljud meist teavad näiteks Itaalia linna Bresciat või siis Villajoyosat Hispaanias? Kuid just need sihtkohad on muutunud üleilmsete lendude ja hotellide vahendajate Expedia ning booking.com-i veebiotsingutes üha populaarsemateks.

Reisijad on viimaks aru saanud, et kõik enam Kanaari saartele, Pariisi või Barcelonasse ei mahu. Seda enam, et kohalikud seisavad üha häälekamalt vastu massiturismile, mis on nende jaoks viinud hinnad sellistesse kõrgustesse, et nad ei saa endale enam isegi elementaarseid elutingimusi lubada.