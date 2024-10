KÜMNED MILJARDID USA ja Euroopa suunavad Venemaa külmutatud varad Ukraina toetuseks

USA president Joe Biden tegi täna avalduse, kus kuulutas välja ajaloolise otsuse kasutada immobiliseeritud Venemaa riiklikke varasid Ukraina toetamiseks. Samasuguse sammu on astunud ka Euroopa Liit, mille parlament kinnitas hiljuti 35 miljardi euro suuruse laenupaketi, mida finantseeritakse immobiliseeritud Venemaa varade intressidest teenitud tuludega. Nii USA kui ka Euroopa Liidu otsused on osa G7 laiemast paketist, mille eesmärk on toetada Ukrainat Venemaa agressiooni vastu seismisel ja riigi ülesehitamisel.

Pärast Venemaa invasiooni Ukrainasse võtsid G7 riigid, sealhulgas Euroopa Liit ja USA, kasutusele meetmed Venemaa riiklike varade külmutamiseks. Nüüd suunatakse need varad Ukrainale vajaliku finantsabi pakkumiseks, ilma et see koormaks maksumaksjaid. USA teatab 20 miljardi dollari suurusest laenust, samal ajal kui Euroopa Liidu laenumehhanism ulatub kuni 35 miljardi euroni, mille eesmärk on katta Ukraina kaitse- ja ülesehitustööd.