ANALÜÜS Valitsus arutab: suur segadus tuuleenergia toetamisega

Kõrvaltvaatajatel on raske isegi hinnata, kas nende valitsusesiseste debattide käigus on kuhugi edasi liigutud, mis on saanud selgemaks ja mis mitte. Ebaselge on seegi, mida tahetakse otsustada või kas äkki on midagi juba ära otsustatud.

Näiteks Eesti 200 esimees, haridus- ja teadusminister Kristina Kallas (pildil) sõnab, et üle-eelmisel nädalal otsustati, et Euroopa Komisjonist taotletakse riigiabi luba kahe teravatt-tunni ulatuses meretuuleparkidele. «See automaatselt veel ei tähenda, et neid tuuleparke ehitatakse,» lisab Kallas siiski. Tema käsitluses on tegu alles esimese sammuga, lõplikud otsused on veel ees. «Dilemma, kas meretuuleparke teha ja neid toetada, on endiselt üleval,» sõnab Kallas.