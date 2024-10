Kolibakteri puhang pani McDonald’si aktsia surve alla: analüütikud võrdlevad Chipotle'i kriisiga

McDonald'si aktsia langes kolmapäeva hommikul enam kui 6%, kui CDC teatas, et ettevõtte Quarter Pounder hamburgerid on seotud E. coli puhanguga Colorados ja Nebraskas. Teisipäeva järelturul ulatus langus kuni 10%, kuna juhtum põhjustas ühe surma ja kümme haiglaravi. McDonald's on ajutiselt eemaldanud Quarter Pounder menüüdest teatud osariikides, kuni nakkuse allikas tuvastatakse.