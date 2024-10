Postimehe värskest poodide hinnavõrdlusest selgub, et ka nüüd on odavaima ostukorvi omanik vahetunud. Samal ajal on hakanud hindu langetama ka teised jaeketid, mis on omakorda vähendanud hinnavahet odavaima ja kallima ostukorvi vahel.

Kui möödunud nädalal oli odavama ostukorvi omanikuks Lidl, siis käesoleval nädalal on odavama ostukorvi omaniku troon vahetunud ning liidriks on tõusnud taas Grossi Toidukaubad. Nende ostukorvi hind on nädalaga langenenud 2,96 euro võrra, 66,80 eurolt 63,84 eurole. Teiselt kohalt leiab eelmisel nädalal esikoha hõivanud Lidl kaupluse, kus ostukorvi maksumus on pisut kallinenud - 59 sendi võrra 65,42 euroni. Nädal tagasi oli sama jaeketi ostukorvi maskumuseks 64,83 eurot.

Kolmandalt kohtalt leiab sel nädalal Prisma, kus ostukorvi hind on nädalaga aga muutunud ei ole ning maksab endiselt 66,17 eurot. Neljandal kohal asetseb sel nädalal endiselt Maxima, kus ostukorvi maksumuseks on 69,10 eurot. Eelneva nädalaga võrreldes on ostukorvi hind odavnenud 2,5 euro võrra.