Euroopa Keskpank võib lasta intressid oodatust madalamale

Euroopa Keskpangas on alanud arutelud selle üle, kas intressimäärasid tuleks langetada nii palju, et see hakkaks elavdama majandust. Sellega lõpetataks aastaid kestnud poliitika, mille eesmärk oli majandusaktiivsust pidurdada. Sellest rääkisid Reutersile pool tosinat allikat.

Euroopa Keskpank on tänavu kärpinud intresse, kuid rahapoliitika tegijad on seni omanud vaadet, et eesmärgiks peaks olema neutraalne hoiak intressitaseme suhtes. See tähendaks, et see ei mõjuks majandusele ei positiivselt ega negatiivselt hoides samal ajal inflatsiooni stabiilsena.