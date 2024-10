Konkurentsiamet tegi Keskkonnateenustele ettekirjutuse ja nõuab hinna alandamist

Järelevalvemenetluse käigus hindas amet lisateenuse hinnakujundust ning tuvastas, et Eesti Keskkonnateenused AS-i hinnakirjades kehtestatud hind on oluliselt kõrgem vastava lisateenuse põhjendatud kulusid ning mõistlikku kasumit sisalduvast hinnast. Samuti leidis amet, et ettevõtja on teenuse hinda lülitanud kulusid, näiteks väidetava saamata jäänud tulu ja muud põhjendamatud kriteeriumid, mis ei ole lisateenuse osutamiseks vajalikud.