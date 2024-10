Harju Elekter koondas üle 100 töötaja ja hoiatab: ees ootab vähemalt kaks keerulist kvartalit

Harju Elektri kolmanda kvartali tulemused kujunesid ootuspärasteks, teatas ettevõte. Kevadel alanud tellimusmahtude langus mõjutas oluliselt müügitulusid, mis aruandekvartalis vähenesid peaaegu kolmandiku. Tugeva kasumlikkuse säilitamiseks kasutasid kontserni ettevõtted mitmeid kulude kokkuhoiu meetmeid, millest oluline osa oli töötajate arvu kohandamine vastavalt ärimahtudele. Käesoleval aastal on töötajate arv vähenenud 956 töötajalt 841 töötajani. Sellega on ettevõte suutnud mõistlikul määral vähendada tööjõukulusid ning samal ajal ka optimeerida üldhalduskulusid.

Kolmanda kvartali lõpus näeme taas tellimusmahtude tõusu, kuid müügituludes kajastuvad need valdavalt uue aasta kevadel ja suvel, kommenteeris ettevõte börsiteates. On ilmne, et tulemas on veel vähemalt kaks keerulist kvartalit. Peame jätkama mõistliku kokkuhoiuga, kaotamata kõrget kompetentsitaset, mis tagab edu tulevastel perioodidel.