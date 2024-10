ÜLEVAADE Sajad miljonid eurod maksumaksja raha: vaata, milliseid ettevõtteid riik tänavu toetas

Tänavu on EISA avaldatud andmete järgi andnud toetusraha ligi 214 miljonit eurot. Suurima summa oli 15. oktoobriks saanud Skeleton Technologies – 18,8 miljonit eurot vesinikuga seotud projekti tarbeks. Kui vahel räägitakse, et riik ei toeta üldse​ ettevõtlust, siis see pole kaugeltki tõsi: viimastel aastatel on Skeleton pidevalt EISA toetusesaajate nimekirjas olnud. 2023. aastal saadi 3,2 miljonit eurot, 2022. aastal 1,9 miljonit, 2021. aastal 1,5 miljonit.