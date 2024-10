Majanduskomisjon sai ülevaate tuuleparkide planeerimisest

Tänasel majanduskomisjoni istungil arutati tuuleparkide rajamise edenemist, et liikuda edasi seatud taastuvenergia eesmärkide suunas. Komisjoni esimees Jaak Aab juhtis tähelepanu sellele, et lisaks maismaatuuleparkidele on oluline keskenduda ka meretuuleparkidele ja teistele energiaallikatele. «Uued kaasaegsed radarid vabastavad riigikaitselistel kaalutlustel seatud kõrguspiirangutest suure osa Eestist, mis loob uusi võimalusi maismaatuuleparkide arendamiseks,» sõnas Aab.

Samuti tõdes Aab, et kohalike omavalitsuste jaoks on tuuleparkide planeerimine keeruline ülesanne. «Planeeringute protsess on keeruline ja aeganõudev, ning vastuseis on sageli märkimisväärne. Kui omavalitsustel tekivad sellega raskused, võib 1000 megavatti elektrit jääda rajamata,» lisas ta.