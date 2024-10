USA mõttekoda valis taas Eesti maksusüsteemi kõige konkurentsivõimelisemaks

«See on kinnitus Eesti pikaaegsete valikute headusele ja vastus neile, kes peavad riiki ja makse Eesti kehva majandusolukorra põhjustajateks. Kuigi on tehtud ka mõningaid ilmseid vigu, ei ole need meie eeliseid varjutanud. Kahjuks tuleb tunnistada, et head maksusüsteemi ei õnnestu lõpuni kaitsta, kui eelarvepoliitika käest lasta. Arvestades eelarveolukorda ja sõjakulutusi, on raske prognoosida sama kõrget kohta aastatel 2026–2028,» ütles rahandusminister Jürgen Ligi.