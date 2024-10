Enim levinud petuskeem Eesti inimeste seas on andmepüük

Kuigi paljud inimesed on oma e-kirju või sõnumeid lugedes muutunud tähelepanelikumaks, ei saa me rõõmust hõisata. Endiselt on väga palju neid, kes ei ole teadlikud andmepüügi ohtudest ega oska neid ära tunda või teevad inimesed otsuseid kiirustades - mõlemal juhul ollakse küberkurjategijatele lihtsaks sihtmärgiks. Meie tehnoloogia areneb pidevalt ja paraku ei jää petuskeemid kuidagi sellest arengust maha. Petturite eesmärk on alati sama: saada inimestelt nende isiklikke andmeid või raha. Meieni jõuavad igapäevaselt uudised erinevate skeemide ohvriks langenud inimestest, keda on püütud nii klassikaliste võtetega kui ka täiesti uute nippidega.