Jaak Aab hämab konkurentsiseadusega

Eri poliitilistel jõududel puudub ühine arvamus selle kohta, millises õiguslikus vormis tuleks konkurentsidirektiiv ECN+ üle võtta. Valdav enamus Eesti juristidest leiab, et meie õiguskorrale on kohasem ja sobivam teha seda väärteomenetluse, mitte haldustrahvide ja halduskohtu kaudu. Sama seisukohta on väljendanud nii õiguskantsler, Tartu Ülikool kui ka advokatuur. Paljud õiguseksperdid on viidanud eelnõu mitmetele õiguslikele puudustele, selle poolt on aga peamiselt olnud sotsiaaldemokraadid.