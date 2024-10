DelfinGroup võtab Citadele pangast laenu

DelfinGroupi juhatuse esimehe Didzis Ādmīdiņš’i sõnul on DelfinGroup näidanud järjekindlalt tugevat ärikasvu ja keskendub aktiivselt nii ettevõtte juhtimisele kui ka rahastamise mitmekesistamisele. «Oluline on ka stabiilsete ja koostöövalmis finantspartnerite valik. Näiteks on sel aastal Citadele poolt kaasatud rahastamine oluline strateegiline samm, mis tugevdab meie kapitalistruktuuri. Erinevatest allikatest rahastamise kaasamisega edendame investorite ja partnerite pikaajalist usaldust, optimeerides samal ajal kulusid ja parandades riskijuhtimist,» ütles Ādmīdiņš.